Interpretado por Sérgio Praia num monólogo, o ‘serial killer’ vai-se revelando ao espectador ao longo de um interrogatório policial, em que conta as histórias das suas vítimas e dos clientes que o contrataram, indica a sinopse, na página oficial do teatro.

“Personagem amoral e hedonista, insensível e sedutor, este assassino simultaneamente manipulado e manipulador põe em causa, com ironia, as nossas ideias feitas sobre o direito à escolha, a dignidade na morte, o que é o crime e o que é a culpa”, acrescenta.

