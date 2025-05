Nos anos 30 do século XX, as irmãs Ruth e Eileen McKenney mudaram-se de Ohio para Nova Iorque, em busca de oportunidades. Eileen era aspirante a atriz e Ruth sonhava ser escritora. Foi no The New Yorker que escreveu curtas histórias autobiográficas, que viriam a ser reunidas em livro, em 1938. "My sister Eileen", que relata as inusitadas aventuras das duas irmãs num bairro repleto de figuras curiosas, tornou-se um sucesso.

A popularidade do livro fez com que fosse adaptado a uma peça de teatro (1940), um filme (1942) e, em 1953, num musical composto por Leonard Bernstein.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

A produção original teve 559 representações e o musical recebeu cinco Tony Awards, incluindo o de melhor musical. Números musicais como 'One hundred easy, Ways to lose a man', 'Conga!', 'Swing!' e 'Wrong note rag' são perfeitos exemplos da vivacidade, ritmo contagiante e alegria do musical que celebra a diversidade, a liberdade e a tolerância.

É tempo de viver esta história pelo talento do Coro e Solistas do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa dirigida pela maestrina Joana Carneiro.

O musical está em cena no dia 21 de junho e os bilhetes podem ser adquiridos aqui, sendo que já existem alguns setores sem lugares.