O espetáculo junta em palco várias estrelas da Broadway em simultâneo com artistas nacionais, numa celebração vibrante do Teatro Musical a nível mundial.

Este ano Seth Rudetsky, pianista, maestro, apresentador e figura incontornável da Broadway, convida Santino Fontana, vencedor do Tony Award de Melhor Actor, e mundialmente conhecido como a voz do Príncipe Hans no sucesso da Disney 'Frozen', Liz Callaway, nomeada aos Tony Awards, célebre por dar voz ao filme 'Anastasia', com uma extensa carreira na Broadway, em produções como 'Cats' e 'Miss Saigon' e, ainda, Sissi Martins, uma das figuras mais emblemáticas do panorama artístico português que encenou recentemente a produção portuguesa de 'Rent', no Teatro Variedades.

Recorde-se que o espetáculo 'Broadway no Parque' tem trazido a Lisboa os grandes êxitos da Broadway e momentos emblemáticos das carreiras dos artistas convidados, ao lado de um elenco nacional de destaque.

Este ano são três noites únicas, que prometem emoção, talento e música ao mais alto nível. A produção está a cargo de Martim Galamba que fundou o projeto MTL (Music Theatre Lisbon) em conjunto com Sissi Martins e Rúben Madureira, estes últimos atores conhecidos do teatro musical e não só. Em três anos já trouxeram várias referências a Portugal para formar uma base de teatro musical sólida com inspiração na Broadway no nosso país.

O ano passado a protagonista do espetáculo foi Keala Settle estrela dos filmes "The Greatest Showman" e "Wicked", bem como vários musicais na Broadway e no West End, cuja entrevista ao SAPO24 pode rever aqui.

O evento aconteceu até agora no Jardim do Torel e esta é a primeira vez que acontece no Parque Mayer ao ar livre. Os bilhetes já estão disponíveis aqui.