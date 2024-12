O musical 'Rent', composto por Jonathan Larson, conta a história de um grupo de amigos que vive em Nova Iorque nos anos 80 e aborda alguns temas que marcaram aquela época, como o desemprego, o uso de drogas, a homossexualidade, a liberdade sexual ou a SIDA. Venceu o Tony Award de melhor musical e um prémio Pulitzer.

É inspirado na ópera La Bohème (1896), de Giacomo Puccini, que retrata o romance trágico de jovens em Paris.

Esteve 12 anos em cena na Broadway, com músicas que se tornaram êxitos mundiais como "Seasons of Love" ou "Take Me or Leave Me".

Esta nova versão, pela primeira vez em Portugal e com música ao vivo, contará com um elenco de grandes artistas nacionais e com Michael Greif, encenador original, a coordenar toda a equipa artística.

No elenco constam nomes como Sissi Martins, Bruno Huca, Carlos Martins, Dennis Correia, Diogo Leite, Marta Mota, Nuno Martins, Pedro Fontes e Rafaela Monteiro. A tradução será de Raquel Faria e a direção musical de Pedro Alvadia.

Chega ao renovado Teatro Variedades, no Parque Mayer, em Lisboa, para uma temporada limitada de 26 de março a 27 de abril e os bilhetes já estão à venda aqui. Custam entre os 21,48 e os 32,21 euros.

Esta é a segunda peça produzida pela Music Theater Lisbon (MTL), um projeto de Martim Galamba, que já trouxe a Portugal o sucesso 'Annie - O Musical', no natal passado.