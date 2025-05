Estreou a 11 de maio de 1981 no New London Theatre onde esteve em cena 21 anos. Na Broadway o sucesso repetiu-se. Com música de Andrew Lloyd Webber, 'CATS' é um verdadeiro fenómeno de longevidade que, ainda hoje, continua a atrair a atenção do público, com cada vez mais apreciadores junto das novas gerações.

Baseado na obra de TS Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”, 'CATS' é um musical sobre a vida de um grupo de gatos, os Jellicles, os seus amores, arrelias e tropelias, que se confronta com o regresso de Grizabella, a gata que teve a coragem de abandonar a família para conhecer o mundo, mas que as saudades trazem de volta.

Depois do sucesso de grandes produções internacionais como 'The Phantom Of The Opera' e 'Mamma Mia!', este musical regressa novamente a Portugal em inglês com legendagem em português. As representações são no início de 2026, com apresentações marcadas para o Sagres Campo Pequeno, entre os dias 6 e 11 de janeiro, e a Super Bock Arena, de 14 a 18 de janeiro.

A produção já foi apresentada em mais de 40 países, traduzida em 15 idiomas e vista por mais de 80 milhões de pessoas em todo o mundo. Esta será a quinta passagem de CATS por Portugal, com responsabilidade da UAU Produtora, depois de temporadas esgotadas em 2004, 2006, 2014 e 2023.

Os bilhetes já estão à venda aqui. Os preços variam entre os 30 e os 75 euros, sendo que existem descontos de grupo.

Pode também ver aqui o trailer do musical.