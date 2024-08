Três músicos ao vivo (Manuel Morais, João Norte, Rodrigo Morais) e uma plataforma de madeira sobre uma fonte foi o que bastou à Music Theatre Lisbon (MTL) para fazer a Broadway acontecer num jardim de Lisboa. Um cenário que imitava cenas de verão, músicas que inspiravam ao momento do ano e, de repente, estamos a viajar para Baltimore, com 'Hairspray', ou a passar o verão no Ohio, com a uma interpretação do musical 'The Last Five Years'.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos

Com caras novas do panorama do teatro musical em Portugal, o jardim na freguesia de Santo António encheu-se de energia, dança e música, sendo que a maior surpresa estava guardada para o final. Carolina Fortuna, João Sá Coelho, Luís David, Manuel Encarnação, Maria Prata, Marta Mota, Nuno Martins, Sara Claro, Sara Sá e Sofia Loureiro fizeram parte do elenco. Já a estrela da noite foi Keala Settle que, acabada de chegar da Austrália, onde atuou no sucesso '&Juliet', mostrou o verdadeiro poder da Broadway aos portugueses.

Conhecida pelo sucesso de Hollywood 'The Greatest Showman', disse ao SAPO24 que quer ser 'babysitter' do teatro musical por cá. Não sei se vai conseguir, mas a artista nomeada para os prémios Tony deixou certamente a sua marca por Lisboa.

Com um poder vocal incrível, até cantou "On the Street Where You Live" de 'My Fair Lady' com ritmo de fado, para mostrar que Portugal também pode ser uma Broadway.

Keala Settle Keala Settle créditos: Beatriz Cavaca

Quanto aos restantes artistas, encenados por Sissi Martins e coreografados por Marta Mota, são a prova que a missão da MTL nos últimos anos está a resultar: uma organização que traz os maiores nomes da Broadway para workshops e formações com vista a aumentar a capacidade dos artistas portugueses de atingirem o nível do teatro de excelência.

Com um reportório que passou por 'Hairspray', 'Grease', 'The Last Five Years', e 'Some Like it Hot', contou ainda com 'A Pequena Sereia', interpretada por três atores que puseram a plateia a rir, 'Frozen', pelos mesmos artistas, e uma maravilhosa interpretação com sapateado de 'Anything Goes'. Teve ainda 'Little Shop of Horrors', com um momento "Suddenly, Seymour", interpretado por Maria Prata, de levar às lágrimas, e muito mais. Ao todo, o público assistiu a um conjunto de 20 músicas que trouxeram o verão à capital com a promessa de voltar no próximo ano.

Part of Your World - MTL Part of Your World - MTL créditos: Beatriz Cavaca

A MTL é a prova que não é preciso muito para se fazer teatro com qualidade. Tal como já o tinham feito quando produziram o musical 'Annie', no final do ano passado, ou na edição passada de 'Broadway no Parque', a que não consegui assistir. O cenário simples e um guarda-roupa surpreendentemente completo foram o bastante para pôr o público a sonhar com musicais maiores e a querer mais destas estrelas que ambicionam os grandes palcos.

Este projeto de teatro musical foi lançado por Martim Galamba, Sissi Martins e Rúben Madureira, estes últimos atores conhecidos do teatro musical e não só. Em dois anos já trouxeram várias referências a Portugal para formar uma base de teatro musical sólida com inspiração na Broadway no nosso país. Não sei se este é o caminho, mas pelo menos já conquistaram o Jardim do Torel.

O 'Broadway no Parque' está inserido no evento 'Broadway em Lisboa 2024', também organizado pela MTL, que nesta segunda edição trouxe ainda a lenda da Broadway Bernadette Peters ao Capitólio, que iniciou uma semana de formação e música em vários espaços da cidade. Parabéns MTL!