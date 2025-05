Começou em 1981 e é conhecida como “Woodstock para capitalistas”. A reunião de acionistas da Berkshire Hathaway é uma espécie de festival, mas para saber onde investir. Milhares de pessoas rumam todos os anos até Omaha, no estado americano do Nebraska, para ouvir Warren Buffet, atualmente o quinto homem mais rico do mundo, acionista de empresas emblemáticas como Coca-Cola e Apple.

O evento começou pequeno, mas tornou-se gigante. No início dos anos 80, apenas algumas dezenas de pessoas compareciam na reunião anual, nos últimos anos estima-se que tenham estado presentes cerca de 40 mil pessoas.

O que o tornou tão especial?

Warren Buffett e o sócio, Charlie Munger criaram um ritual anual em que respondiam a perguntas de acionistas, jornalistas e analistas durante cerca de 6 horas, sem notas.

A sessão tornou-se única pela franqueza, humor e sabedoria prática dos dois investidores.

Buffett fala não só de investimentos, mas de ética nos negócios, gestão a longo prazo, sucessão, capitalismo responsável e... Coca-Cola, que vai bebendo ao longo da reunião.

Ficaram para a história várias frases memoráveis, algumas que já ouvimos em vários filmes e séries são da sua autoria como “"é só quando a maré baixa que se vê quem estava a nadar nu" ou “nunca apostes contra a América”.

Além da reunião principal, o fim de semana inclui eventos como a corrida "Invest in Yourself 5K" e sessões de compras exclusivas para acionistas em lojas como Borsheims e Nebraska Furniture Mart .​

A partir de 2016, a reunião passou a ser transmitida ao vivo pela Yahoo Finance, tornando-a acessível ao público global.

Este ano, na reunião que teve lugar este sábado, 3 de maio, Warren Buffett, agora com 94 anos, anunciou que irá deixar o cargo de CEO da Berkshire Hathaway no final de 2025, após mais de seis décadas de liderança. Permanecerá como presidente do conselho, sem funções executivas, e manterá sua participação na empresa.

Sucede-lhe na liderança Greg Abel, atual vice-presidente, de 62 anos, conhecido pela sua discrição e sólida experiência operacional, tendo liderado empresas como BNSF Railway e Berkshire Hathaway Energy .​

A reunião pode ser vista neste link.

Segundo a Bloomberg, saiu do programa o filme de meia hora que tradicionalmente abria o dia, um segmento muito apreciado por apresentar anúncios para os muitos negócios da Berkshire Hathaway e pelos seus sketches de comédia com a participação de estrelas, com os elencos de Desperate Housewives, The Office e Breaking Bad a marcarem presença nos últimos anos.

Em 2024, o filme foi dedicado a uma homenagem emotiva ao parceiro de negócios de Buffett, Charlie Munger, que faleceu em 2023 aos 99 anos, e terá sido a última edição do segmento.

Esta edição foi também mais curta, menos uma hora e meia que o habitual, mas não menos assertiva.

Durante a reunião, Buffett criticou as políticas comerciais do presidente Donald Trump, descrevendo tarifas como "atos de guerra" e alertando contra o uso do comércio como arma política.

"É um grande erro, na minha opinião, quando se tem 7,5 mil milhões de pessoas que não gostam muito de si e 300 milhões que se estão a gabar do seu desempenho", foi o recado que Buffett deixou a Donald Trump.