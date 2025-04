A associação ambientalista Zero defendeu hoje que os voos noturnos do campeonato feminino de futebol sejam transferidos para Beja, sublinhando que os impactos da poluição sonora do aeroporto de Lisboa custam mais de mil milhões de euros.

