De acordo com o canal a decisão sobre o novo aeroporto será anunciada esta terça-feira às 18h00. O Conselho de Ministros extraordinário começa a partir das 15h30.

A decisão terá seguido a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI).

O anúncio será feito pelo próprio primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Mais tarde, no Jornal da Noite, a SIC irá entrevistar sobre este tema o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

Como as obras do novo aeroporto vão demorar cerca de 10 anos, o Governo vai também combinar com a ANA obras de reforço da capacidade do aeroporto da Portela.

Recorde-se que de acordo com o relatório analisado pelo SAPO24, a opção mais barata para o novo aeroporto de Lisboa, segundo a Comissão Técnica Independente (CTI) era apontada como Humberto Delgado + Montijo, num valor de 3,8 mil milhões de euros.

Como opções mais caras, destacavam-se as localizações Campo de Tiro de Alcochete e Vendas Novas, com cada uma a custar mais de 9 mil milhões de euros: Alcochete (9,9 mil milhões de euros) e Vendas Novas (9,7 mil milhões). Mesmo sendo as mais caras, estes locais são também os escolhidos pela CTI como os dois melhores, sendo o Campo de Tiro de Alcochete o mais atrativo.

Assim, analisando os cinco fatores críticos de decisão, Alcochete liderava, de acordo com o relatório, em vários, nomeadamente segurança aeronáutica, acessibilidade e território, saúde humana e viabilidade ambiental, conectividade e desenvolvimento económico, investimento público e modelo de financiamento.