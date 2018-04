O Moreirense recebeu e venceu hoje o Boavista por 1-0, no jogo que fechou a 29.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'cónegos' distanciarem-se quatro pontos da zona de despromoção.

O golo de Ângelo Neto, aos 52 minutos, permitiu à equipa de Moreira de Cónegos vencer os 'axadrezados', triunfo que deixa o Moreirense respirar um pouco de alívio na luta pela manutenção, enquanto o Boavista fica mais longe da luta pela vaga na Europa.

A vitória permitiu ao Moreirense subir ao 14.º lugar com 28 pontos, os mesmos de Vitória de Setúbal (13.º) e Paços de Ferreira (15.º) e mais quatro do que o Feirense, 17.º e primeira equipa abaixo da linha de despromoção, sendo que o Boavista é sétimo com 37, a seis de Rio Ave e Marítimo, quinto e sexto classificados, respetivamente.