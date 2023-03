O Uruguai inaugurou o marcador aos 38 minutos, por intermédio de uma das suas maiores estrelas, o médio Federico Valverde, mas a equipa asiática restabeleceu a igualdade com um golo do avançado Takuma Nishimura, aos 76, apenas dois minutos após ter substituído Daichi Kamada.

Morita foi titular no meio campo do Japão, tendo sido substituído pouco antes do golo nipónico, aos 74, por Ao Tanaka, enquanto Ugarte cedeu o seu lugar ligeiramente depois, aos 78, a Felipe Carballo, e Coates foi totalista no centro da defesa dos sul-americanos.