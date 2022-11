Fernando Gomes, o histórico avançado português que se notorizou ao serviço do FC Porto, onde venceu a Liga dos Campeões e conquistou duas Botas de Ouro, faleceu este sábado, informou o clube azul e branco.

Vogal da direção do FC Porto para a formação, o ponta-de-lança esteve recentemente internado num hospital do Porto. Tinha 66 anos e foi vítima de doença prolongada.

Nascido em 1956 na freguesia de Campanhã - bem perto do Estádio das Antas -, Fernando Gomes formou-se nos Dragões e vestiu quase toda a carreira de azul e branco, sendo exceção as épocas 1980/81 e 1981/82, em que representou o Sporting Gijón, e 1989/90 e 1990/91, as últimas da sua carreira, em que alinhou pelo Sporting CP.

Na Invicta alcançou alguns dos maiores feitos do futebol mundial, incluindo o título de campeão europeu em 1986/87, a Taça Intercontinental e a Supertaça Europeia. Foi no Porto que foi duas vezes o melhor marcador dos campeonatos europeus, títulos individuais que o batizaram de "bibota", para além de ter somado ainda cinco campeonatos nacionais e três Taças de Portugal.

"Estreou-se na equipa principal do FC Porto logo aos 17 anos. Com apenas 20, sagrou-se melhor marcador da Liga pela primeira de seis vezes e revelou-se decisivo para o quebrar de um jejum que durava há quase duas décadas", relembram os Dragões no site do clube.

Foi internacional por Portugal em 47 ocasiões, disputou o Campeonato da Europa de 1984 e o Mundial de 1986.

No total da carreira, marcou 420 golos em 611 jogos.

"O FC Porto está de luto pela perda de uma das maiores figuras da sua história e endereça as mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos os admiradores de Fernando Gomes", pode ler-se numa nota emitida pelo clube.