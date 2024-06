Campbell, que disputou ao longo da sua carreira 542 jogos e marcou 148 golos, foi profissional entre 1988 e 2007, tendo se evidenciado no Arsenal, clube com o qual realizou 163 jogos e anotou 46 golos, e no Everton, no qual participou em 137 encontros e marcou 36 tentos.

O avançado inglês conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga e uma antiga Taça das Taças pelos 'gunners'.

"Estamos destroçados com a notícia da morte de Campbell", revelou o Arsenal em comunicado, tendo o Everton também manifestado o seu pesar: "Todos no Everton estão profundamente entristecidos pela morte do nosso antigo avançado Kevin Campbell, com apenas 54 anos. Não era apenas um herói de Goodison Park e ícone do futebol inglês, era também uma pessoa incrível e todos aqueles que o conheceram sabem disso".