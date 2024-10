Um autocarro da Carris Metropolitana foi hoje ao final da tarde incendiado no bairro do Zambujal, na Amadora, distrito de Lisboa, constatou a Lusa no local.

Pelas 19:05, as equipas de prevenção e intervenção rápida da PSP que se encontravam na praça de São José deslocaram-se para o interior do bairro, com duas carrinhas e seis motas.

Em declarações à Lusa, uma moradora relatou que o autocarro foi mandado parar por um grupo de jovens do bairro que, depois de o motorista sair, lançou fogo à viatura.

As chamas consumiram o veículo, tendo-se também ouvido explosões e disparos.

Entretanto, a polícia montou um perímetro de segurança no acesso à zona do fogo, muito próximo de prédios de habitação.

Várias pessoas causaram distúrbios no bairro do Zambujal, na Amadora, na noite desta segunda feira onde um homem foi baleado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), tendo acabado por morrer no Hospital São Francisco Xavier.

As autoridades enviaram carrinhas da equipa de intervenção especial ao local, com o acesso ao bairro interdito, adiantando que vão manter um reforço de meios.