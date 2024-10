Em Klagenfurt, Nuno Santos, aos 23 minutos, e o sueco Viktor Gyökeres, aos 53, marcaram os tentos dos ‘leões’, que impuseram a 10.ª derrota consecutiva aos austríacos na prova, incluindo pré-eliminatórias, num ciclo iniciado em 2011.

A formação ‘leonina’, que começou com um triunfo por 2-0 na receção aos franceses do Lille e depois empatou 1-1 no reduto dos neerlandeses do PSV Eindhoven, passou a somar sete pontos, enquanto os austríacos continuam a zero.