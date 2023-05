O Tribunal de Apelo da Federação Internacional do Motociclismo (FIM) decidiu anular a penalização de Marc Márquez após o Grande Prémio de Portugal, a ronda inaugural de 2023.

Devido a lesão, Márquez ainda não participou em mais nenhum Grande Prémio este ano. O tribunal anula assim a decisão dos comissários do MotoGP de alterarem a penalização para que o espanhol da Honda a efetua-se na próxima corrida em que estivesse a competir.

"O Tribunal considera que a sanção original foi cumprida e aplicada pela não participação do piloto na corrida de MotoGP da Argentina e que o piloto está autorizado a competir na próxima corrida em que estiver disponível sem qualquer outra sanção baseada na infracção mencionada.", pode-se ler no documento emitido pelo tribunal.

Marc Márquez não compete desde a primeira prova e a previsão de regresso do espanhol da Honda é para o fim de semana da França, no circuito Bugatti, em Le Mans. Já Miguel Oliveira, que entretanto regressou à competição nos Estados Unidos da América, na terceira ronda da temporada, vai falhar esta quinta prova por ter sofrido nova lesão, agora no ombro, no Grande Prémio de Espanha.