Durante a conferência de imprensa no final do jogo entre Manchester United e Swansea, a contar para a Premier League, José Mourinho chamou Carlos Carvalhal para se sentar ao seu lado. Não houve bolos, mas houve mais um bom momento português na liga inglesa.

O treinador dos red devils fazia o balanço da vitória do Manchester United sobre o Swansea quando viu o compatriota à porta da sala de imprensa e o convidou para sentar-se ao seu lado. "Embora", disse Mourinho. "Dá bolos à malta!", brincou o técnico português

Lado a lado, a dupla portuguesa protagonizou mais um momento bem disposto em terras de Sua Majestade.

José Mourinho venceu este sábado o primeiro 'duelo' inglês com Carlos Carvalhal, com o Manchester United a bater em casa o Swansea, por 2-0, em jogo da 32.ª jornada da liga inglesa de futebol.

Com este resultado, o United recuperou o segundo lugar da 'Premier League', temporariamente cedido ao Liverpool, vencedor em Londres do Crystal Palace (2-1), ao início da tarde.

Na luta pelo segundo lugar, os 'red devils' chegam aos 68 pontos, mais dois do que Liverpool, que conta ainda com mais um jogo disputado. Ainda hoje, o Everton recebe o Manchester City, destacado comandante, com 81 pontos neste momento.

Não chegou praticamente a haver incerteza em Old Trafford, com a equipa da casa a inaugurar o marcador aos cinco minutos, golo do belga Lukaku, a passe do chileno Alexis Sánchez. Aos 20 minutos, a contagem passou para 2-0, agora com Sánchez a finalizar.

A partir desse momento, o United abrandou um pouco, mas o jogo continuou a ter um só sentido e nunca os pupilos de Carvalhal deram a ideia de que poderiam inverter o 'destino' do encontro.