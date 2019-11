“Nunca pensei que iria jogar contra o Olympiacos, por isso não segui com atenção. Na última época, vi-os jogar. Já estavam com o Pedro (Martins), por isso a filosofia, a visão, a forma de jogar já lá estavam. Nós fizemos o nosso trabalho de casa”, assegurou.

Este vai ser o segundo jogo de José Mourinho à frente da equipa, depois da estreia no sábado com um triunfo por 3-2 no reduto do vizinho West Ham, para a Primeira Liga inglesa, e os jogadores ainda estão a adaptar-se ao estilo do português.

“Os seus feitos falam por si: é muito experiente e ganhou muitas coisas, é um prazer tê-lo aqui. Ainda não trabalhámos muito juntos e com os jogos a acontecerem tão depressa, ainda não tivemos tempo para trabalhar no campo de treinos. Parece simpático”, comentou o avançado Dele Alli, na conferência de imprensa.

Confirmando uma conversa com o português, em que este lhe terá perguntado se ele era o Dele Alli ou o irmão, devido à forma como temo jogado ultimamente, abaixo do nível esperado, o internacional inglês riu-se.

“Foi a primeira coisa que ele me disse. Foi engraçado. Já tivemos algumas conversas e essa foi uma delas. Espero conseguir mostrar-lhe quem sou”, contou, acrescentando que “não foi nada de novo, mas ter alguém a dizê-lo de maneira frontal foi bom porque muitas pessoas prefeririam dizê-lo nas costas”.

O técnico português, que sucedeu a Maurício Pochettino no comando da equipa inglesa, recebe o Olympiacos, treinado pelo compatriota Pedro Martins e no qual alinham José Sá, Rúben Semedo e Podence, na penúltima ronda do Grupo B, na expectativa de acompanhar o Bayern Munique rumo aos ‘oitavos’.

A nova equipa de José Mourinho, técnico que venceu a principal prova europeia de clubes em 2003/04, pelo FC Porto, e 2009/10, ao serviço do Inter Milão, precisa de vencer os gregos para ficar a salvo de uma surpresa do Estrela Vermelha frente ao Bayern, mas até o empate pode ser suficiente.