Durante as primeiras horas da manhã, a afluência foi especialmente significativa e a fila dava, praticamente, a volta ao Estádio da Luz para se chegar ao Pavilhão n.º 2, onde estão instaladas as urnas de voto, que irão ditar o nome do próximo presidente do Benfica: Rui Costa ou Francisco Benitez.

Sozinhos ou acompanhados, muitos sócios percorriam o caminho em bom ritmo e esperavam pela vez para votar, independentemente das motivações de cada um, num ato que demorava cerca de 20 minutos para cumprir ao início da manhã e que se tornou mais rápido com a proximidade da hora do almoço.

Com 64 anos, Francisco Baptista, com o número de sócio 24.893, fez questão de vir votar e assumiu a sua preferência pelo triunfo do atual presidente.

“Não acompanhei muito a campanha, mas já tenho o sentido de voto definido. É no candidato natural. A maior parte [dos votos] vai para ele, não duvido muito”, começou por dizer à Lusa, resumindo esta eleição num ‘pró-forma’: “Rui Costa tem o perfil certo, desde 2008 que foi sempre o ‘delfim’. Com certas alterações, lentamente, o Benfica vai recuperar. Rui Costa respeita Luís Filipe Vieira, mas tem as ideias dele e vai afastar-se um bocado”.

Mais atrás na fila, vinha Bernardo Silva, de 31 anos, sócio do clube da Luz desde 2016 e que não escondeu o seu desagrado pelos últimos anos da presidência de Luís Filipe Vieira. Contudo, para este sócio, a mudança que entende ser necessária para a instituição só pode ser corporizada neste ato eleitoral por Francisco Benitez.

“Vim votar porque é um dever e pela mudança face ao que tem acontecido nos anos recentes, com o Benfica envolvido em casos que não honram o clube. E a mudança é por Benitez”, revelou, apesar de ter admitido pouca esperança numa vitória: “Não acho que tenha sido suficiente, tenho pouca fé, sinceramente, mas estou aqui e tenho uma posição para fazer como sócio. Não é o candidato ideal, mas será sempre uma melhoria, honestamente”.

Nesse sentido, o sócio ‘encarnado’ com o número 174.504 notou que a oposição colocada nas eleições de 2020 pelo então candidato João Noronha Lopes se revelava “mais preparada para a campanha” e lamentou que Rui Costa não tenha feito um corte em relação ao passado personificado nas anteriores direções de Vieira.

“Estou um pouco pessimista pela manutenção de certas pessoas no clube que não deveriam lá estar. Se Rui Costa tivesse apresentado uma lista com novos elementos e uma limpeza na SAD, sobretudo...”, contou, além de admitir não acreditar que Rui Costa não tivesse conhecimento ou algum tipo de responsabilidade por situações que vieram a resultar em processos judiciais em torno do Benfica em anos recentes.

Contudo, para uma sócia como Olinda Dinis, de 46 anos, o nome de Rui Costa foi, precisamente, a razão para a trazer desde Sobral de Monte Agraço para votar na Luz. “O que me trouxe a votar foi o ‘meu’ Rui. O Rui levou-me a Itália e a muitos sítios enquanto jogador, já era fã desde que ele começou nos juniores e sou fã dele”, confidenciou.

Acompanhada pelas duas filhas adolescentes, a associada benfiquista reforçou que o antigo internacional português, “além de ter sido um grande jogador”, é também “uma pessoa com caráter” e reiterou não ter tido dúvidas, apesar da proximidade de Rui Costa e Luís Filipe Vieira nos últimos 13 anos.

“Há sempre algumas coisas com as quais não concordamos e quem faz, erra. Só quem não faz é que não erra nada, mas eu apoio Rui Costa e estou contente com o rumo que o Benfica tem vindo a levar. Preocupou-me pelo Benfica o que aconteceu com Vieira, mas preocupou-me mais pela integridade de Rui Costa e confio inteiramente. Estou confiante no futuro do Benfica”, sentenciou.

Também à espera do seu momento para votar estava António Braz, de 43 anos, acompanhado pelo pequeno filho Bento, de três anos, ambos equipados com a camisola do Benfica. E segundo este sócio ‘encarnado’, o futuro do clube deve ter “outro rumo”, embora num sentido de voto menos habitual.

“Não vou votar em nenhum dos candidatos. Venho cá demonstrar o meu desagrado para com os dois, o que não é muito normal, mas é um voto em branco consciente”, esclareceu, continuando: “Venho demonstrar o meu benfiquismo, fazer aquilo que me compete como sócio, mas infelizmente não vejo ninguém capaz neste momento”.

Embora tenha realçado a importância do fim do ‘vieirismo’, António Braz manifestou a expectativa de uma “direção de transição” até que surja “alguém mais capaz” para assumir a liderança do Benfica, mas recusou estar pessimista em relação ao futuro, mesmo não reconhecendo em Rui Costa ou Francisco Benitez a capacidade necessária para a presidência.

“Sou da geração que cresceu a idolatrar Rui Costa. Tenho muita pena que não seja uma pessoa capaz do ponto de vista da gestão. Não pode um benfiquista consciente compactuar com tudo aquilo que se viu durante muitos anos no Benfica”, disse, alargando críticas ao adversário: “Benitez não é solução, do meu ponto de vista. Defendo algumas ideias que ele mostrou, mas, no debate, infelizmente não esteve minimamente à altura”.

Noronha Lopes espera que clube saia fortalecido do dia de hoje

“Estou satisfeito que as eleições estejam a decorrer com normalidade. Acho que é uma prova de vitalidade do clube e espero que o Sport Lisboa e Benfica saia destas eleições ainda mais forte. É isso que os donos do clube, os sócios, pretendem, e eu, enquanto sócio, tendo exatamente da mesma forma”, afirmou aos jornalistas, depois de votar.

À saída do pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, João Noronha Lopes apenas fez uma curta declaração, sem responder a mais questões, reforçando que “é um dia importante” para o conjunto ‘encarnado’.

João Noronha Lopes foi candidato nas eleições de 2020, tendo conseguido 34,71% dos votos, contra 62,59% de Luís Filipe Vieira, sendo o maior ‘rosto’ da oposição ao ex-presidente, que também marcou presença no recinto para exercer o direito de voto.

O candidato da Lista B, Francisco Benitez, constava da lista de João Noronha Lopes no ano passado, para a presidência da Mesa da Assembleia Geral, depois de ter desistido da corrida eleitoral, para manifestar o apoio ao antigo candidato ao conjunto da Luz.

Rui Gomes da Silva prevê novas eleições dentro de "ano e meio"

O ex-candidato à presidência do Benfica Rui Gomes da Silva disse hoje que Rui Costa vai vencer as eleições para o clube, mas mostrou-se cético sobre o futuro e antecipou nova ida às urnas em “ano e meio”.

“Rui Costa merece esta oportunidade. O próximo ciclo é um ciclo muito exigente, onde vamos discutir direitos televisivos, o futuro do Benfica como clube da Europa ou grande clube de Portugal, o ano em que vamos ter de discutir se o Benfica é ou não vendido... Se querem a minha previsão, daqui a ano e meio estaremos cá outra vez com o Benfica numa grande crise. Espero não ter razão como tive há um ano”, afirmou.

Em declarações aos jornalistas após exercer o direito de voto no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, o candidato à presidência nas eleições de 2020 – teve 1,64% dos votos, contra 62,59% de Luís Filipe Vieira e 34,71% de João Noronha Lopes - vincou que este sufrágio “encerra um ciclo” de quase duas décadas com Luís Filipe Vieira. Porém, o advogado e sócio ‘encarnado’ não deixou de lamentar a permanência de diversos nomes na lista de Rui Costa.

“Disse há um ano que não contaria com ninguém da lista de Luís Filipe Vieira. Espero que hoje [Rui Costa] vá ser eleito e com uma grande maioria, mas temo que não saiba as dificuldades que vai encontrar. Rui Costa está convencido desde 1990 que vai ser presidente do Benfica e não vou ser eu a tirar-lhe esse gosto”, notou, acrescentando: “Se fosse eu, teria escolhido outro caminho. Ele é que vai ser presidente do Benfica, não eu”.

Questionado sobre a razão para não se apresentar a votos e tentar a eleição, Rui Gomes da Silva explicou que soube “ler em democracia o que as pessoas quiseram”, apesar de ter deixado críticas à lista apresentada há um ano por João Noronha Lopes e que defendeu estar agora associada a Francisco Benitez.

“Quem teve 35% nas últimas eleições teria a obrigação de estar aqui a disputar as eleições do Benfica, e a prova evidente é que correspondia a uma lista de interesses em que o único objetivo era, se Luís Filipe Vieira caísse – como era previsível que caía há um ano e eu disse há um ano que estaríamos aqui em eleições -, que as ideias que eu representava e as pessoas que me acompanhavam não tivessem nenhuma hipótese de ganhar”, notou.

De acordo com Rui Gomes da Silva, “a qualidade das pessoas que estavam no ano passado à frente desta lista é a mesma qualidade das pessoas que hoje estão à frente e que todos viram no último debate eleitoral”.

O ex-candidato não avançou desta vez, mas não descartou uma eventual nova candidatura no futuro: “Daqui a ano e meio espero estar completamente errado. Ter razão outra vez? Tive razão em 2020, se tenho razão em 2021, aí pensarei”, finalizou.

Ricardo Araújo Pereira sublinha afluência e critica Rui Costa

O humorista Ricardo Araújo Pereira, apoiante de Francisco Benítez na corrida à presidência do Benfica, nas eleições de hoje, disse esperar que este seja um dia importante para o clube.

“Estou confiante num dia importante para o Benfica. A fila dava a volta ao estádio, estive a conviver com muitos consócios, e estou confiante que o dia seja assim, com grande afluência, o que é sempre um sinal de vitalidade importante. E, que no fim do dia de hoje, toda a gente tenha marcado a sua posição, e isso fique registado”, disse o humorista.

“Há uma série de coisas que me parece que - é impossível negar - aconteceram por ação ou omissão de Rui Costa, e o meu voto é o resultado disso”, disse o humorista, considerando que o ex-futebolista patrocinou “uma estratégia de ziguezagues” a que “não quis, ou soube, impor-se”.

Em relação ao candidato que apoia, e às acusações de falta de experiência, Ricardo Araújo Pereira assinalou ser “muito raro” existir essa experiência nos presidentes anteriores, e é mais fácil para o presidente incumbente.

A finalizar, o humorista disse ainda estar curioso em relação à auditoria forense anunciada por Rui Costa, lembrando que os sócios chegam a este dia – menos de um ano após as últimas eleições - devido a “movimentações esquisitas”.

“Claro que estou curioso, uma das razões pelas quais estamos aqui é porque ouve movimentações esquisitas, nomeadamente no capital da SAD, que alguém operou e que outras pessoas não tiveram capacidade para notar. É importante que a auditoria averigue”, sublinhou.

De acordo com uma nota no sítio oficial das ‘águias’ na Internet, 25.453 associados do clube já tinham exercido o seu direito de voto até às 15:58, superando os 22.676 votantes nas eleições de 2012, entre o ex-presidente Luís Filipe Vieira e Rui Rangel.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, António Pires de Andrade, fez um balanço da votação à BTV, realçando uma enorme satisfação “com a adesão, muito similar à do ano passado”, que registou um recorde de afluência de 38.102 sócios.

As eleições do Benfica decorrem das 08:00 às 22:00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via ‘online’.