À semelhança de 2023, o Grande Prémio de Portugal vai receber a abertura do Mundial de enduro, na primeira de oito etapas do campeonato masculino e de quatro no setor feminino.

Os dois Mundiais vão terminar com o Grande Prémio da Alemanha, na pista de Zschopau, de 17 a 19 de outubro.

Depois de passar por Portugal e antes da prova na Alemanha, o Mundial masculino vai ter provas em Espanha (2 a 4 de maio), na Suécia (23 a 25 de maio), na Roménia (20 a 22 de junho), no País de Gales (1 a 3 de agosto), em França (12 a 14 de setembro) e em Itália (26 a 28 de setembro).

Os Grandes Prémios do País de Gales e de França são comuns ao Mundial feminino.

Calendário do Mundial masculino de enduro:

1. 4/6 abr GP de Portugal (Fafe)

2. 2/4 mai GP de Espanha (Oliana)

3. 23/25 mai GP da Suécia (Skövde)

4. 20/22 jun GP da Roménia (Bacau)

5. 1/3 ago GP do País de Gales (Rhayader)

6. 12/14 set GP de França (Réquista)

7. 26/28 set GP de Itália (Darfo Boario Terme)

8. 17/19 out GP da Alemanha (Zschopau)

Calendário do Mundial feminino de enduro:



1. 4/6 abr GP de Portugal (Fafe)

2. 1/3 ago GP do País de Gales (Rhayader)

3. 12/14 set GP de França (Réquista)

4. 17/19 out GP da Alemanha (Zschopau)