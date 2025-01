Portugal, já confirmado nos quartos de final, encerra hoje com o Chile a Ronda Principal do Mundial de andebol, em Oslo, com a missão de terminar em primeiro do grupo e evitar a Dinamarca na próxima fase.

Pontuar frente aos chilenos, que estão em ‘branco’ no Grupo III da fase principal, garante à seleção portuguesa o primeiro lugar, uma vez que tem vantagem sobre o Brasil, segundo, colocando-se na rota da Alemanha e, só depois, da Dinamarca na semifinal. Depois de assegurar o histórico apuramento para a fase a eliminar pela primeira vez na sua história, num grupo com Espanha, Suécia e Noruega, Portugal joga com o Chile a partir das 15:30 (14:30 em Lisboa), em Oslo, na Noruega. A equipa lusa, que soma quatro vitórias e um empate no Mundial, tem estado a um nível superior e é já, juntamente com o Brasil, um dos destaques da prova. Portugal lidera o Grupo III com sete pontos, seguido de perto pelo Brasil, segundo, com seis, igualmente já qualificado para os ‘quartos’ pela primeira vez, mas os ‘heróis do mar’ estão em vantagem com a vitória na fase preliminar (30-26). Frente ao acessível conjunto chileno, que soma quatro derrotas e uma vitória, alcançada na primeira fase frente ao Japão (31-26), Portugal não deverá ser surpreendido e, assim, poderá confirmar o primeiro posto da ‘poule’.