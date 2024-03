“Os clubes que vão beneficiar deste apoio são todos aqueles por onde passaram as jogadoras da seleção nacional, que estiveram no Campeonato do Mundo, entre os 12 e os 23 anos de idade”, explicou a FPF.

Este montante resulta do programa de benefícios da FIFA, no âmbito do plano para o desenvolvimento do futebol feminino do Mundial2023, disputado na Austrália e na Nova Zelândia, vencido pela Espanha e no qual Portugal se estreou com uma derrota com os Países Baixos (1-0), uma vitória frente ao Vietname (2-0) e um empate com os Estados Unidos (0-0).

De acordo com a FPF, este valor, calculado em função da participação e do desempenho equipa das ‘quinas’ no torneio, vai ser entre entregue até ao final de abril aos 48 emblemas pelos quais passaram as jogadoras nacionais, desde os ‘grandes’ aos clubes das competições regionais.