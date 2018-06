O guarda-redes da seleção tunisina Moez Hassen vai abandonar o Mundial de futebol de 2018 devido à lesão no ombro sofrida na segunda-feira, com a Inglaterra, anunciou a equipa médica dos africanos.

“Discutimos com a equipa médica do seu clube e tomámos a nossa decisão. Será transferido para o seu clube para ser tratado. Para ele, o Mundial acabou”, anunciou o médio Souheil Chamli, num vídeo publicado na página do Facebook da federação tunisina.

Moez Hassen, que alinha no Chateauroux, lesionou-se na primeira parte do encontro com a Inglaterra, do Grupo G do Mundial2018, tendo de ser substituído logo aos 16 minutos, já depois de Harry Kane ter adiantado os ingleses, aos 11.

A Tunísia perderia por 2-1, por culpa de novo tento do avançado do Tottenham, aos 90+1 minutos.