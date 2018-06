Com dois ecrãs gigantes na Avenida dos Aliados, a baixa do Porto recebeu milhares de adeptos para seguir o jogo da seleção, num entusiasmo que cedo começou a decair, fruto do primeiro golo de Edinson Cavani.

Ainda assim, nem a chuva que caiu na primeira parte fez os adeptos arredar do lugar e durante os sete minutos em que Portugal esteve empatado a euforia ganhou corpo, mas acabou cedo, quando Cavani bisou e decidiu o jogo.

Quase na primeira fila dos milhares que conseguiram seguir o jogo sentados, Lucas Parolin, "há quase um ano a viver no Porto", mostrava que era uruguaio, trajando a camisola da seleção sob uma bandeira do seu país.

Apesar da vitória estava calmo, apressando-se a desvendar porque razão o Uruguai segue para os quartos de final: "Somos uma seleção com muita garra, mas que nunca é favorita e os adversários subestimam-nos e é graças a isso que temos conseguido seguir em frente".

Vincando que "nos jogos do Uruguai sofre-se sempre até ao final", admitiu que ver o jogo entre portugueses "foi tenso, muito tenso", explicando que quando chegou à avenida começou por erguer "a bandeira", mas depois começou "a ver muita gente" e disse ter ficado "arrepiado" com o patriotismo do portugueses.