Na véspera de defrontar o Uruguai, em Sochi, nos oitavos de final do Mundial2018 de futebol, o médio português já subiu ao relvado do centro de treinos do FC Saturn, mas realizou corrida acompanhado pelo fisioterapeuta António Gaspar.

Os três guarda-redes, Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes, iniciaram os trabalhos em exercícios à parte, enquanto os outros jogadores de campo efetuaram ‘meínhos’, com toques de bola, divididos em grupos.

De tarde é esperado, já em Sochi, que Fernando Santos e um jogador realizem a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Uruguai, este já a eliminar e agendado para as 21:00 (19:00 horas de Lisboa) de sábado.

Será a segunda vez da equipa das ‘quinas’ em Sochi, depois de ter feito a estreia no Mundial da Rússia no mesmo palco, num jogo em que Portugal empatou com a Espanha a 3-3, com um ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo.

Para o jogo com o Uruguai, cujo vencedor defrontará nos quartos de final o vencedor do França-Argentina, Cristiano Ronaldo é um dos seis lusos que corre o risco de falhar o jogo seguinte, se vir um cartão amarelo.

Em caso de vitória, e consequente apuramento de Portugal, Bruno Fernandes, Adrien Silva, Raphaël Guerreiro, Ricardo Quaresma, Cédric e Cristiano Ronaldo não podem ver cartões amarelos, sob pena de falharem os ‘quartos’.