A seleção transalpina abriu o marcador ao quarto de hora, por Valentina Giacinti, jogadora do AC Milan, e ampliou a vantagem no início da segunda parte, aos 49, por Aurora Galli, que alinha na Juventus.

Na outra partida de hoje dos ‘oitavos’, a Holanda sentiu mais dificuldades para levar de vencida a seleção nipónica, visto que o golo do triunfo surgiu apenas ao minuto 90+1, pela avançada Lieke Martens, que acabou por ser a figura da partida.

Martens foi também a autora do primeiro golo das holandesas, logo aos 17 minutos, mas o Japão, vice-campeão do mundo, conseguiu responder ainda antes do intervalo, restabelecendo a igualdade por Yui Hasegawa, aos 43.

Italianas e holandesas garantiram assim o apuramento para os quartos de final, fase em que se vão defrontar e em que já estão definidos os outros três jogos, Noruega-Inglaterra, França-Estados Unidos e Alemanha-Suécia.