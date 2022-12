Em relação ao onze titular que defrontou o Uruguai, Fernando Santos deixa cair o lesionado Nuno Mendes, os amarelados Rúben Dias e João Félix e os médios William Carvalho, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Nota para as estreias do defesa central António Silva, do médio Vitinha e do avançado Ricardo Horta.

Diogo Costa, Cristiano Ronaldo, João Cancelo e Rúben Neves mantêm-se como totalistas.

Após ter vencido Gana (3-2) e Uruguai (2-0), Portugal fecha a fase de grupos diante da formação orientada por Paulo Bento, bastando-lhe um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo, face à vantagem de três pontos sobre o Gana, segundo colocado, que à mesma hora joga com o Uruguai.

Portugal e Coreia do Sul defrontam-se a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022 que será dirigido pelo árbitro argentino Facundo Tello.

A equipa das ‘quinas’ lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses, no Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah.

Caso garanta mesmo o primeiro lugar do Grupo H, Portugal vai defrontar nos oitavos de final o segundo colocado do Grupo G, mas se ficar no segundo posto defrontará o primeiro daquela ‘poule’, em que Brasil, líder com seis pontos, e Suíça, segunda com três, levam vantagem sobre Camarões e Sérvia, ambos com um, na ‘corrida’ à próxima fase.

Os brasileiros, pentacampeões mundiais, jogam com os Camarões a partir das 22:00 locais, enquanto os suíços defrontam os sérvios à mesma hora, nas duas partidas que vão fechar o quadro final dos oitavos de final, em que já estão agendados os seguintes duelos: Inglaterra-Senegal, França-Polónia, Marrocos-Espanha, Países Baixos-Estados Unidos, o Argentina-Austrália e Japão-Croácia.