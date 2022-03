A partir das 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico divulgará a lista de jogadores para o duelo com a Turquia, em 24 de março, no Estádio do Dragão, que dificilmente integrará aqueles três atletas, todos eles lesionados, sendo que o médio do Lille já seria ‘baixa’ para este encontro, por estar suspenso.

Entre as opções deverá surgir João Cancelo, mas apenas com vista a uma eventual passagem à final do caminho C do ‘play-off’, diante de Itália ou Macedónia do Norte, novamente no Dragão, em 29 de março, uma vez que o lateral do Manchester City também está castigado e não poderá defrontar os turcos.

A lista deverá contemplar 25 ou 26 jogadores, como tem sido regra nas últimas convocatórias, havendo a expectativa quanto a possíveis regressos, face às ausências previstas, nomeadamente Domingos Duarte ou Gonçalo Inácio (em vez de Rúben Dias), Ricardo Pereira ou Cédric (Nélson Semedo) e Otávio ou Sérgio Oliveira (Renato Sanches).

De volta, deverá estar também Raphaël Guerreiro, que tem sido habitual titular no Borussia Dortmund, enquanto Gonçalo Guedes é igualmente presença provável, ao contrário do médio João Mário, que nas últimas semanas deixou de ser titular no Benfica.

O encontro com a Turquia realiza-se em 24 de março, pelas 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, que, em caso de triunfo luso, será também palco da final do ‘play-off’, face a Itália ou Macedónia do Norte, em 29 de março, também às 19:45.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial de 2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 – a última ausência aconteceu no Campeonato do Mundo de 1998, disputado em França.

Logo depois de Fernando Santos anunciar os convocados da seleção ‘AA’, será a vez de o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, revelar as escolhas para a dupla jornada de apuramento para o Euro2023 da categoria, com Islândia, em casa, e Grécia, fora.