"Para o último jogo de Portugal na fase grupos, no qual a seleção irá defrontar a Coreia do Sul e que se realiza na sexta-feira, Paulo Jr. prevê que a equipa das quinas sairá mais uma vez vitoriosa. Ou seja, que a Seleção Nacional passará aos oitavos de final da competição sem derrotas", lê-se no comunicado divulgado.

Até agora, o polvo acertou nas previsões quanto à seleção portuguesa.

Para fazer a previsão, o polvo encontra no aquário "duas caixas de mexilhão (o seu petisco favorito) com os símbolos das seleções adversárias. A caixa que escolher para se alimentar corresponderá ao vencedor da partida. Se o polvo não se decidir por nenhuma, o resultado do jogo será um empate", explica o Sea Life Porto.

Recorde-se que um antepassado de Paulo Jr., o polvo Paul, ficou conhecido pelas previsões dos jogos no Mundial2010 de futebol, a partir do aquário Seaside Oberhausen, na Alemanha.

Esse espécime em particular terminou o torneio com "créditos firmados", visto que previu o triunfo da Espanha frente à Holanda na final, assim como a vitória da Alemanha sobre o Uruguai no jogo para o terceiro e quarto lugares, sendo que também antecipou a derrota da Alemanha frente à Espanha, nas meias finais.

Portugal e Coreia do Sul defrontam-se na sexta-feira, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022, que decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

A equipa das ‘quinas’, que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.