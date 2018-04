A Austrália bateu o recorde mundial dos 4x100 metros livres em natação, com a equipa formada por Brone e Cate Campbell, Ema McKeon e Shayna Jack a cumprir a distância em 3.30,05 minutos.

O quarteto feminino australiano fez cair hoje no Gold Coast Aquatic Center, no decorrer dos Jogos da Commonwealth, um recorde que já pertencia à Austrália e tinha sido alcançado nos Jogos Olímpicos do Rio2016, com 3.30,65.

Nesta prova dos 4×100 metros livres, o Canadá ficou com a medalha de prata e a Inglaterra levou o bronze, mais de oito segundos atrás da Austrália.