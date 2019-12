“O Nápoles decidiu retirar o cargo de treinador da primeira equipa a Carlo Ancelotti”, escreveu na rede social Twitter o clube napolitano, depois de a equipa ter goleado os belgas do Genk por 4-0, na sexta e última jornada do grupo E da Liga dos Campeões, apurando-a para os oitavos de final no segundo lugar, logo atrás do Liverpool.

Já no final do dia de terça-feira, a grande maioria dos jornais desportivos italianos coincidia em afirmar que Ancelotti seria rendido por Gennaro Gattuso, que orientou recentemente o AC Milan e que, enquanto jogador, foi orientado por Ancelotti nos milaneses.

“A mala de um treinador está sempre feita”, afirmou na terça-feira Ancelotti, numa altura em que já havia rumores da sua partida e eventual rendição por Gattuso.

Apesar do apuramento na ‘Champions’, a prestação interna não está a ser famosa, tendo o técnico deixado os napolitanos no sétimo lugar da Serie A e com uma recente série de sete jogos sem vencer para o campeonato.