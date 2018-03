Com ficção à mistura e enredos dignos de filmes policiais, ao longo dos anos as personagens (jogadores) trocaram de papéis (camisolas), umas vezes voluntariamente, outras nem por isso, com “matanças” de borregos à mesa, o “Nas Orelhas da Bola” viajou no tempo e conta histórias do clássico do futebol português que se joga desde 1921.

Nesse ano inaugural do campeonato de Portugal, a tal competição que a Federação Portuguesa de Futebol irá em breve catalogar, o Porto venceu.

A jogar em casa, repetem o feito no primeiro jogo a contar para a 1ª Divisão, em 1935, sendo que na época seguinte goleia por 10-1, naquela que é a maior vitória de sempre nos confrontos entre as duas equipas, e a maior derrota da história dos leões.

Em 83 jogos de duelos, o Porto soma 45 triunfos, contra 14 dos leões, registando-se 24 empates.

Na contabilidade dos jogos entre os dois clubes, o Sporting venceria pela primeira vez em 1944 durante o período dos “Cinco Violinos”. Três vitórias em quatro anos foi o saldo na era dourada leonina.

“Se em Lisboa é canja, no Porto é dobrada”, exclamou Anastácio, interpretado por António Silva, no filme “O Leão da Estrela”. O filme que imortaliza as únicas imagens da famosa equipa leonina, mistura ficção com a realidade. E mais não é que uma junção de dois jogos que coincidem com duas vitórias seguidas dos leões no então Estádio do Lima, casa do Futebol Clube do Porto (os leões só voltariam a vencer fora em dois anos consecutivos em 1961 e 1962).

Correndo a película, a realidade é a vitória dos verdes e brancos. A ficção entra no golo de Travassos (que nunca marcou aos azuis e brancos) e no resultado (1-2), resultado que não se verificou a não ser só em 1997, 50 anos mais tarde. Mas já lá vamos a esse jogo que entra na história do duelo norte-sul.

Se o clássico Porto-Sporting mereceu honras de filme, o que se passou num jogo bem poderia caber num enredo policial ao estilo de Agatha Christie.

Falamos, claro está, do Porto-Sporting disputado nas Antas, em 18 de outubro de 1975, numa noite intensa de nevoeiro em que Alder Dante, o árbitro, validou um golo do avançado portista, Fernando Gomes, golo esse que segundo reza a história foi marcado por um apanha-bolas (José Matos) que estava atrás da baliza de Vítor Damas.

Ninguém no estádio se apercebeu e do lado dos leões, os protestos foram muitos, em especial de Damas. Como curiosidade, o facto de ter sido nesse ano o único ano em que Jorge Jesus (jogador) andou de leão ao peito e, de nesse jogo, ter estado sentado no banco de suplentes.