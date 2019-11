O técnico da equipa beirã admitiu que “é difícil para o Sporting ter estabilidade”, uma vez que vai no terceiro treinador nesta época, mas, ainda assim, destacou que “estão na fase de crescimento (…), estão a ganhar, a jogar melhor e estão a ganhar porque é uma equipa poderosa e tem jogadores que podem resolver uma partida em qualquer momento”.

Na casa do Paços de Ferreira, na nona jornada, esta quinta-feira, os ‘leões’ ganharam por 2-1, e, no entender de Natxo González, o Sporting “esteve no seu melhor momento da época” e lembrou que “já vai na terceira vitória consecutiva na Liga, mais as vitórias da Liga Europa”.

“Vamos tentar cortar essa linha em que estão, mas é uma equipa com grandes individualidades, uma equipa forte nas transições, uma equipa poderosa em bola parada. Bem, tem muitos pontos fortes. Também terá algumas debilidades e tentaremos entrar por aí, para nos aproveitarmos”, admitiu o técnico.

O Tondela, oitavo colocado com 12 pontos e mais um jogo, recebe o Sporting, quarto classificado com 17 pontos, no domingo, a partir das 17:30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a contar para a 10.ª jornada da I Liga de futebol.