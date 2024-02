O que podemos esperar do NBA All-Star Weekend 2024?

O NBA All-Star Weekend, o tradicional fim de semana em que se celebra a liga de basquetebol americana com concursos e jogos especiais, arranca já esta sexta-feira e termina no próximo domingo. Em 2024, coube à cidade de Indianapolis receber a festa e as estrelas. E no último episódio do Bola ao Ar, podcast sobre a NBA, faz-se a antevisão do evento e explica-se tudo aquilo que precisa de saber.

Neste episódio, João Dinis e Ricardo Brito Reis fazem a antevisão do All-Star Weekend e as respetivas previsões dos diferentes eventos que vão decorrer durante os próximos três dias, nomeadamente: Os jogos dos rookies ( Rising Stars Challenge );

); O concurso de habilidades ( Skills Challenge );

); O torneio de lançamentos de três pontos ( 3-Point Contest );

); O novo evento que vai opor frente a frente dois recordistas do lançamento exterior: Steph Curry (dos Golden State Warriors) e Sabrina Ionescu (jogadora das New York Liberty da WNBA, a liga feminina);

(dos Golden State Warriors) e (jogadora das New York Liberty da WNBA, a liga feminina); O célebre concurso de afundanços ( Dunk Contest );

); E, claro, o evento principal, o All-Star Game, que se realiza apenas no domingo. Contudo, a atenção deste episódio não ficou apenas no NBA All-Star Weekend de 2024, pois também se dedicaram largos minutos a analisar o bom momento dos Golden State Warriors e a nova fase de Neemias Queta nos Boston Celtics. ___ Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podes também interagir com os anfitriões nas redes sociais do Bola ao Ar (Twitter/X, Instagram, TikTok — onde estamos fortíssimos!) e apoiar o podcast no Patreon através deste link.