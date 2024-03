NBA: Aos 39 anos, LeBron James continua a desafiar a lógica e o tempo. Até onde pode levar os Lakers?

O feito de LeBron James, que aos 39 anos e na sua 21.ª época na NBA, voltou a desafiar o "Father Time" e resgatou os seus Los Angeles Lakers no 4.º período no jogo frente aos Clippers. A equipa perdia por 21 pontos, mas o 23 de LA pôs a capa de super-herói e carregou a equipa às costas: fez 19 pontos e marcou cinco triplos. Noutros termos: sozinho, LeBron marcou mais pontos do que toda a equipa dos Clippers. E os Lakers ganharam o jogo por 116-112 numa reviravolta que teve tanto de inesperada como de incrível.