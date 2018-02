Não, este não vai ser um artigo sobre os grandes momentos da história do All-Star. Não vamos recordar o MVP partilhado de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant em 2009, que terá servido para promover a paz entre as duas lendas dos Los Angeles Lakers; nem vamos lembrar a recuperação fabulosa da equipa da Conferência Este em 2001, quando Allen Iverson pegou no jogo, marcou 15 pontos nos últimos nove minutos da partida e virou uma desvantagem de 21 pontos para um triunfo por 111-110; nem vamos reviver o All-Star de 1992, em que Earvin "Magic" Johnson voltou da reforma - tinha anunciado que era seropositivo meses antes - e assinou uma das prestações mais memoráveis da história do jogo.

Neste artigo também não vamos escrever sobre a exibição de Vince Carter no concurso de afundanços de 2000, os 19 triplos consecutivos de Craig Hodges em 1991 ou o "aley-oop" à tabela para si mesmo de Tracy McGrady em 2002. Não, este artigo não é sobre esses grandes momentos da história do All-Star. Este artigo é sobre outros (pequenos) momentos que, no entanto, vão viver para sempre na memória dos adeptos de basquetebol.

O hino mais «cool» de sempre

1983, Los Angeles. É provavelmente a melhor versão de sempre do hino norte-americano. É certamente a mais "soul" e a versão com mais estilo. Marvin Gaye apareceu dentro das quatro linhas, de óculos escuros e fato impecavelmente impecável, e fez magia com a voz. Até mesmo quem não gosta do "The Star Spangled Banner" consegue ficar indiferente. Num evento em que a música tem um papel cada vez mais importante - lembram-se da performance fabulosa dos The Roots na época passada? -, Marvin Gaye foi o verdadeiro MVP.

Sha(qui)ll(e) we dance?

A NBA gosta de caprichar na apresentação dos jogadores, no jogo All-Star. No entanto, em 2009, Shaquille O'Neal quis ser diferente e entrou ele mesmo em contacto com os Jabbawockeez para fazer uma brincadeira que acabou por se tornar num dos momentos mais hilariantes de sempre. O antigo poste pensou na coreografia, explicou ao famoso grupo de dança o que pretendia, treinou os "moves" e o resultado foi espectacular. É a melhor apresentação de um jogador num jogo das estrelas.