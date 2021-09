Ouça aqui o episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia:

A nova época da NBA está aí à porta e o fecho desta segunda temporada do Bola ao Ar faz-se ao ritmo de "novelas": a que implicou o despedimento do General Manager dos Minnesota Timberwolves mesmo antes do início do campo de treinos da equipa e a que envolve Ben Simmons e a sua relação com os Philadelphia 76ers.

Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.