Kevin Durant (KD) estreou-se esta madrugada pelos Phoenix Suns. E depois de estar um mês parado devido a lesão, o que aconteceu? Bom, essencialmente o esperado: a eficácia do costume de KD. Ou seja, 26 pontos, seis ressaltos, dois desarmes de lançamento e 10 em 15 lançamentos de campo. Portanto, se Kevin Booker, Chris Paul e companhia estiverem de saúde... como é que se pára uma equipa assim? Foi isso que se tentou perceber no último episódio do podcast do Bola ao Ar, podcast sobre NBA.

Neste episódio, o João Dinis e o Lucas Niven falam sobre: A estreia de Kevin Durant pelos Phoenix Suns

Perguntas do Patreon

Os 100 triplos-duplos de Nikola Jokic e o que isso significa para a corrida MVP

