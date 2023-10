NBA: "Os Celtics e os Bucks são os candidatos a ganhar mais de 60 jogos"

É oficial: estamos a poucos dias do início da época regular da NBA de 2023-24. Nas últimas semanas, as equipas procuram eliminar alguma ferrugem das pernas e limar o plantel através da pré-temporada: os titulares jogaram poucos minutos, os jogadores de rotação tentaram defender a sua posição, ao passo que os jogadores ainda sem um futuro definido tentaram dar ares de sua graça.

Tudo isto para dizer: é a altura perfeita para mergulhar de cabeça e fazer um balanço do que aí vem. Assim, num episódio especial de duas partes, João Dinis, Lucas Niven e Ricardo Brito Reis fazem as suas previsões, numa espécie de NBA Power Rankings by Bola ao Ar. No entanto, deixa-se a ressalva: estas escolhas vão contar para um liga amigável que as três vozes do podcast vão fazer entre si para ver quem consegue prever as equipas que vão ganhar um maior número de jogos durante a fase regular.

Na Parte 1, o trio faz a antevisão da conferência Este e escolhem os principais candidatos aos prémios individuais como Melhor Rookie do Ano, Sexto Homem, MVP, entre outros.

Na Parte 2, repetem a fórmula, mas desta feita para a conferência Oeste e continuam a fazer as suas apostas para os prémios individuais.

Hot takes

Escolha para Sexto Homem: "Eu vou escolher um Dark Horse, mais ousado, que é o Malik Monk. O ano passado fez quase 14 pontos por jogo. Conforme o Quickley foi o ano passado para os Knicks, este pode ser o Malik Monk".

"Se trocava o Gobert pelo Kyrie? Trocava. Acho que precisam mais de um Gobert do que de um Kyrie". Escolhas para terminar no Top 10 do Este: "Eu vou escolher assumidamente os Brooklyn Nets. Sem medos, sim".

"Eu vou escolher assumidamente os Brooklyn Nets. Sem medos, sim". Escolhas para terminar no To 10 do Oeste: "Da mesma maneira que os Bulls me vão dar a vitória no Este, os Clippers vão dar no Oeste."

