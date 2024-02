NBA: A receita destes bons Cleveland Cavaliers? "Estão a jogar à Celtics"

A surpresa - e daí talvez não - que têm sido os Cleveland Cavaliers, que ocupando o segundo lugar no Este (32 vitórias e 16 derrotas), "estão em grande plano", muito por culpa de "estarem a jogar à Celtics", a equipa com melhor registo da NBA (38 vitórias, 12 derrotas). O mais curioso? Fizeram-no depois da lesão de dois dos seus melhores jogadores: Evan Mobley e Darius Garland. A perda destes elementos obrigou o técnico J.B. Bickerstaff a fazer uma alteração no sistema tático e o ataque explodiu. "Passaram a ser a segunda equipa com mais triplos tentados e marcados [só atrás dos Boston Celtics em ambas as métricas]", explica Ricardo Brito Reis. Além do caudal ofensivo atrás da linha de três pontos, neste momento, os Cavs somam 14 vitórias nos últimos 15 jogos — o melhor registo da história da equipa sem LeBron James!