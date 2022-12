Com um quarto da época regular disputada, a equipa de Nova Orleães, no Oeste, só é superada pelos Phoenix Suns, ocupando o segundo posto. E com nove vitórias nos últimos 11 jogos, Zion a fazer números incríveis, e Jose Alvarado e a Trey Murphy a mostrarem serviço nos últimos tempos, será que é possível sonhar? Foi o que esteve em discussão no Bola ao Ar, podcast sobre NBA.

No episódio desta semana, João Dinis e Ricardo Brito Reis conversam sobre: Se os Pelicans são ou não uma força a ter em conta para chegar ao título;

a ter em conta para chegar ao título; A birra de Trae Young em Atlanta;

