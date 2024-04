NBA e as novas caras do Hall of Fame: "O público amava o Vince Carter"

No Planeta NBA, a notícia de que Vince Carter e Chauncey Billups vão entrar no Hall of Fame mereceu a atenção dos media norte-americanos. No podcast Bola ao Ar, o caso não foi diferente, mas os temas em discussão no último episódio não se esgotaram por esta homenagem.

No episódio desta quinta-feira, João Dinis e Ricardo Brito Reis falam sobre: A inclusão de Vince Carter e Chauncey Billups no Hall of Fame.



Vince Carter , hoje com 47 anos e há cinco aposentado, foi Rookie do Ano em 1999, foi oito vezes All-Star, jogou 22 anos na NBA, mas é a sua prestação incrível no concurso de afundanços de 2000, em que se pendurou no aro do cesto, que teima em perdurar na memória dos fãs."Ele, não sendo canadiano, é talvez a figura que mais ajudou a consolidar e a fazer crescer o basquetebol no Canadá."É o grande responsável pelo impacto da liga naquele país e o grande responsável por ainda hoje termos os Toronto Raptors na liga", realça Ricardo Brito Reis, que lembra que o "público amava o Vince Carter".A prova disso está no facto de ter sido o jogador mais votado para o All-Star em quatro anos diferentes, numa altura em que haviam estrelas como Kobe Bryant e Tracy McGrady. Já Chauncey Billups , também de 47 anos e atual técnico dos Portland Trail Blazers, foi cinco vezes All-Star e ganhou o prémio de MVP das Finais da NBA em 2004, quando os Detroit Pistons derrotaram os Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant;

; Dos 50 pontos de Malachi Flynn , que saiu do banco dos Detroit Pistons com a mão quente;

, que saiu do banco dos Detroit Pistons com a mão quente; Rajon Rondo e o anuncio do fim de carreira;

O March Madness feminino, que tem sido bem mais interessante do que o masculino.

