Depois de uma semana agitada na liga, João Dinis e Ricardo Brito Reis voltam a conversar para discutir o passeio no parque que tem sido este início de época para os Los Angeles Lakers, um top-5 de jogadores com grandes números que jogam em equipas que não estão propriamente bem e, claro, fazer o rescaldo do primeiro jogo de James Harden com a camisola dos Nets. É mais um episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia.

Segunda-feira é sinónimo de Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia que tem presença assídua aqui no SAPO24. Esta semana, os anfitriões João Dinis e Ricardo Brito Reis conversam sobre os campeões em títulos, Los Angeles Lakers, e a facilidade com que têm vencido jogos neste início de época. Para além disso, fazem uma lista de jogadores que conseguem ter uma estatística invejável em equipas cuja época não tem sido particularmente feliz, bem como da estreia de James Harden ao lado de Kevin Durant, depois da troca que levou o ex-jogador dos Houston Rockets para os Brooklyn Nets. Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

