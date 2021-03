No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, João Dinis e Ricardo Brito Reis conversam sobre o pouco crédito que tem sido dado a Giannis Antetokounmpo e aos seus Milwaukke Bucks, do "gozo" de LaMelo Ball a Mike Conley e de Neemias Queta, que parece estar cada vez mais próximo do sonho de jogar na NBA.

