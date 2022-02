No episódio desta semana, João Dinis e Ricardo Brito Reis fizeram o rescaldo do fim de semana All Star Game em Cleveland e debruçaram sobre as declarações escaldantes de LeBron James.

Sobre o jogo das estrelas, houve muito para dissecar, mas não se pense que o concurso de afundanços, que já se comenta ter sido uns dos piores de sempre, ficou de fora.

Para finalizar, os anfitriões atribuíram vários prémios de meio da época, tais como o MVP, Most Improved Player ou Treinador do Ano.

Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.