Os anfitriões João Dinis e Ricardo Brito Reis falam sobre:

O rescaldo do Jogo 7 entre Celtics e Sixers

A antevisão das finais de conferência (Lakers vs Nuggets, Heat vs Celtics)

O despedimento de Monty Williams e o trabalho de Doc Rivers à frente dos Sixers

Ja Morant e as suas amizades

Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter e do TikTok do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.