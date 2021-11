Ouça aqui o episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia:

As primeiras duas semanas de NBA têm dado azo a várias surpresas mas, no episódio desta semana do Bola ao Ar, João Dinis e Ricardo Brito Reis olham para uma equipa que prometia bastante na pré-temporada e tem cumprido isso mesmo: os Miami Heat. A equipa liderada por Jimmy Butler tem estado bastante bem, nomeadamente no capítulo defensivo, e é um dos destaques da liga até ao momento.

Quem também tem sido um dos destaques é Ja Morant. O base dos Memphis Grizzlies parece definitivamente ter dado "o salto" esta época e há até quem já ache que deveria ter sido a primeira escolha do seu draft, à frente de Zion Williamson.

