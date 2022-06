NBA: Quem disse que a dinastia acabou? Dub Nation volta a festejar um título dos Warriors

É tempo de pôr a tocar "We are the Champions": os Golden State Warriors sagraram-se campeões durante a madrugada. Por razões óbvias, o tema dominou o segundo episódio da semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia.

 No último episódio do Bola ao Ar, João Dinis e Lucas Niven falaram sobre: O título dos Warriors , o quarto nos últimos oito anos e o sétimo da sua história;

, o quarto nos últimos oito anos e o sétimo da sua história; Steph Curry ter ganho finalmente o prémio de MVP das finais;

das finais; O papel de Wiggins e Draymond Green no título;

