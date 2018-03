Kevin Durant foi o convidado do podcast de Bill Simmons, esta semana, e disse que odeia «analytics». Mas não há dúvida que as estatísticas avançadas ajudam a compreender as tendências do jogo e a maior prova disso mesmo é a aposta cada vez maior das equipas da NBA em departamentos de análise estatística. Os Rockets e os Warriors não são só dois dos principais - talvez os maiores - candidatos ao título, como são duas das equipas da NBA que mais apostam nos «analytics». E talvez uma coisa não esteja dissociada da outra. O general manager da formação do Texas, Daryl Morey, é um verdadeiro "nerd" obcecado por números, obcecado pela eficiência ofensiva e obcecado por construir uma equipa com base nisso mesmo no laboratório de Houston. Por sua vez, os Warriors foram eleitos 'Best Analytics Organization' em 2016, durante uma conferência do MIT sobre Sports Analytics.

Afinal, o que dizem os «analytics» sobre a forma como jogam os dois conjuntos que estão no topo da classificação da conferência Oeste? São ou não equipas que jogam de forma parecida, como muitos dizem?

O peso (excessivo?) do «Barba» e de CP3 em Houston

James Harden é a peça-chave do processo ofensivo da equipa treinada por Mike D'Antoni, que aposta em lançar de três pontos em quantidades elevadíssimas (afinal, três pontos valem mais do que dois) ou em lançamentos bem perto do cesto, onde as eficácias são superiores. E Chris Paul veio acrescentar o que faltava a esta equipa: liderança, defesa de perímetro, lançamento de meia-distância. Dizem os números que, esta temporada, os Rockets já tentaram 3.188 triplos (42.5 por jogo), mais 560 do que a segunda equipa da liga com mais lançamentos longos tentados, os Brooklyn Nets. De resto, os texanos lançaram 2.029 vezes na área restritiva (27.1/jogo) e têm apenas 517 "tiros" de meia-distância (6.9/jogo).