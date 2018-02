Na verdade, os jogadores assumiram a equipa logo na parte da manhã e não somente durante o tempo que durou a partida frente aos Suns. Kerr assinalou que Iguodala tratou do treino e JaVale McGee ficou ao computador a ajudar na análise dos vídeos. Durante o jogo, David West, extremo veterano, foi apanhado a falar de forma efusiva a partir do banco de suplentes. Draymoond Green fez questão de o acompanhar e co-conduzir a orquestra. Assim como a estrela maior da companhia, Stephen Curry — que por acaso até esteve para levar um aviso por estar a demorar demasiado tempo num desconto de tempo a abrir a segunda-parte do jogo.

A equipa de equipa de São Francisco ganhou dois dos últimos três campeonatos do principal campeonato de basquetebol do mundo e é a principal candidata a levantar o ceptro da NBA em 2017-2018. O seu treinador é Steve Kerr, técnico que recentemente se tornou no mais rápido de sempre a atingir a marca de 250 vitórias em toda a história da competição (no jogo do passado sábado que opôs os Warriors aos San Antonio Spurs).

“Fui horrível”, revelou o base. “Pensei na jogada. Depois, esqueci-me da segunda opção. Depois, ainda tinha dois rapazes nas posições erradas no quadro [de jogadas]”, finalizou.

Gradualmente e com o passar dos minutos, Green foi assumindo uma posição mais predominante no comando, de acordo com o The Mercury News, publicação da Bay Area, em São Francisco. Indisponível para dar uma ajudinha aos companheiros (está a contas com uma lesão), parecia que já se encontrava vestido para ocasião — estava de fato. E, enquanto ditava as jogadas, West e JaVale McGee vestiram o papel de assistentes.

Quem não ficou contente com esta atitude por parte dos Warriors foi o base adversário daquele jogo, Troy Daniels. O jogador considerou ao The Arizona Republic que a mesma desvirtua o fair play e demonstrou desrespeito. “É desrespeitoso. No entanto, não penso que seja difícil treinar aqueles rapazes. Penso que qualquer um pode fazê-lo”, revelou.

Contudo, nem todos os jogadores dos Phoenix Suns olharam para esta atitude da mesma forma. Dentro do plantel, existem várias opiniões, quer sobre a decisão de Kerr, quer sobre o desrespeito que podem ter sofrido. É que a equipa não atravessa um bom momento na NBA. O jogo com Golden State foi a quarta partida que ditou uma derrota com uma diferença tão acentuada — leia-se acima dos 40 pontos. E os Suns (que somam 18 vitórias e 40 derrotas na liga) tinham perdido 11 dos últimos 12 jogos.

“Demonstra falta de respeito por um adversário. E nós, talvez, neste momento, não merecemos ser respeitados. Quando continuas a perder por 40, as equipas não te vão respeitar. Mas cabe-nos a nós alterar isso”, acrescentou Jared Dudley, jogador dos Suns, à ESPN.

Já Devin Booker, estrela maior do conjunto do Arizona, tem uma opinião diferente da dos colegas. “Podes olhar para isto de duas formas: podes dizer que qualquer um pode orientar aquela equipa ou podes dizer que é um [bom método]. Pessoalmente, gostei. Se eu fosse treinador, eu fazia-o durante o ano. Então, não olharia para a situação como sendo desrespeitoso. Tenho a certeza que há pessoas que vão dizer que o foi, mas eu penso que o Steve [Kerr] é um homem pacato que tem esse tipo de relação com os seus jogadores. Mas, se ele não dispusesse de 4 jogadores All-Star, aí, penso que já não o faria”, concluiu.

Como foi escrito anteriormente, esta derrota por uma diferença de 46 pontos ditou o quarto jogo da época em que perderam por mais de 40 — número igual às derrotas por essa diferença em toda a NBA durante a temporada de 2017-18. Mais: os Phoenix Suns nos últimos 49 (!) anos só perderam por mais de 40 pontos... em quatro ocasiões.